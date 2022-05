Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Van Gölü sahillerinde başladı

Van Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etabı 1. gün yarışları, Ayanıs sahilinde başladı.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması ve uçuş yerlerinin tanıtılması amacıyla büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etabı 1. gün uçuşları, Tuşba ilçesi Ayanıs Mahallesi’nde start aldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen paraşütçüler, Ayanıs Take off alanında Süphan Dağı ve Van Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaparak en iyi inişi gerçekleştirmek için mücadele etti. Şampiyonanın birinci gününde sporcular, altışar sorti uçuş yapıp en yüksek puanı almaya çalışıyor. Alınan puanlar sonucunda ise sıralamalar oluşuyor.



Soner Yılmaz: "Van’ın doğası ve yapılan etkinlik çok güzel"

Van’ın yamaç paraşütü yapmaya çok elverişli alanlarının olduğunu söyleyen sporcu Soner Yılmaz, “Bugün burada olmak, Van Gölü ve Süphan Dağı'na karşı uçmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Van’ın doğası ve yapılan etkinlik çok güzel. İnşallah buralarda hep böyle güzel etkinlikler yapılır. Ben etkinlikte emeği gecen Van Büyükşehir Belediyesi’ne tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



Cevdet Sarı: "Van yamaç paraşütü için çok ideal bir kent"

Van’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Cevdet Sarı ise, “Van’da ilk defa yamaç paraşütü hedef yarışması düzenleniyor. Van yamaç paraşütü için çok ideal bir kent. Umarım bu yarışmalar hep devam eder ve Dünya'nın her yerinden sporcular kentimize gelerek bu yamaçlarda uçar. Şampiyonada iddialıyım inşallah bugün güzel puanlar alıp şampiyonada birinci olmak istiyorum” cümlelerine yer verdi.

