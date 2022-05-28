Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız (2)

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KAFEDE GENÇLERLE BİRARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından Van'da bulunan bir kafede gençlerle biraraya geldi. Dışarıda gençlerin kısa dans gösterisini izleyen Kılıçdaroğlu, kafede gençlerle bir sohbet, onların sorularını cevaplandırdı. Kılıçdaroğlu daha sonrada Van'dan ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-05-28 19:21:37



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