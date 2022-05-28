Foseptik çukuruna düşen kuzu itfaiye tarafından kurtarıldı

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Van’ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Sırımlı Mahallesi’nde meydana geldi. Rasim Bilir'e ait kuzu, bahçede dolaşırken kapağı açık unutulan foseptik çukuruna düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kuzu düştüğü foseptik çukurundan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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