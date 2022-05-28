Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'nın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözlatına alınan göçmen kaçakçısı 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarının engellenmesi, Van ili genelinde bu suçu organize eden şahısların tespiti ve yakalanması kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gevaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçunu yüksek meblağlar karşılığında organize ettiği belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.A., N.A., A.E., M.C., E.A., N.A., Ö.A. ve M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-28 19:47:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.