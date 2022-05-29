Balık tutmaya çalışırken Bendimahi Çayına düşen bir kişi hayatını kaybetti

Van'ın Muradiye ilçesinde balık tutmaya çalışırken Bandimahi Çayında suya düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 22,50 sularında Bandimahi Çayında meydana geldi. Muradiye Beydağı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 33 yaşlarında Şenol Polat isimli bir kişi, balık tutmaya çalışırken ayağı kayan şahıs suda kayboldu. Vatandaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye, polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD), Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Beline ip bağlayıp suya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu suya düştüğü yerden yaklaşık 20 metre uzakta Polat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Polat'ın cenazesi otopsi için Van'a gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 çocuk babası olan Şenol Polat'ın ağabeyi de yaklaşık 15 yıl önce Antalya'da boğulduğu ortaya çıktı.

Arama çalışmalarına Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, AFAD Müdürü Ali İhsan Körpeş, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Aslanbay takip etti.

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