Van'da arazide 28 kaçak göçmen yakalandı

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VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde arazideki arama çalışmalarında Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi kırsalında arama çalışması yaptı. Arazideki aramalarda, ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdileri belirlenen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-29 14:30:13



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