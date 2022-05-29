Van'da aranan terör ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9, 'göçmen kaçakçılığı yapmak'tan da 11 yıldır aranan M.L.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.L.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van Valiliği, çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9, 'göçmen kaçakçılığı yapmak'tan da 11 yıldır aranan M.L.Ö.'nün ilçedeki bir evde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" denildi.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-29 16:38:10



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