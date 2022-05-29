Yamaç paraşütü şampiyonları kupalarını aldı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Van Gölü sahillerinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etabı tamamlandı. Şampiyonada dereceye girenlere kupalarını Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı verdi.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun kentte yaygınlaşması ve bulunan uçuş yerlerinin tanıtılması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etabı tamamlandı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen paraşütçüler, Ayanıs Take Off alanında Süphan Dağı ve Van Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaparak en iyi iniş için mücadele etti. Şampiyonada sporcular 6'şar sorti uçuş yapıp en yüksek puanı almaya çalıştı.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Kübra Cengiz birinci, Adil Gür ikinci, Erhan Yılmaz üçüncü oldu. Gençler klasmanında da Kübra Cengiz birinci, Erhan Yılmaz ikinci, Faruk Karateke üçüncülük elde etti. Kulüpler klasmanında Üzümlü Spor birinci, Nilüfer Belediye Spor ikinci, Trabzon Akyazı Spor üçüncü sırada yer aldı.



Şampiyonanın tek kadın sporcusu, 4 kupa birden kazandı

Yarışmanın tek kadın sporcusu 18 yaşındaki Kübra Cengiz, şampiyonaya adeta damga vurdu. Tüm kategorilerde en yüksek puanı kazanan Cengiz, 4 kupa birden alarak rakiplerine büyük fark attı. Van’ın kendisine uğurlu geldiğini belirten Kübra Cengiz, tüm kategorilerde birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Üç yıldır yamaç paraşütüyle ilgileniyorum. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmanın Van'da düzenlenmesi çok iyi oldu. Manzaraları çok güzeldi. Çok eğlenceli vakit geçirdik" dedi.



"Spor altyapısını güçlendireceğiz"

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, spora ve sporculara çok önem verdiklerini söyledi. Yarışmanın Van'ın kültürüne, turizmine ve sportif faaliyetlere katkı sunduğunu sözlerine ekleyen Vali Balcı, "Yurdumuzun değişik yörelerinden buraya gelenler hoşça vakit geçirdiler. Sporu önemsiyorum. Spora küçükken başlamak lazım. Bunu Van'da gerçekleştireceğiz. Her çocuk bir spor dalıyla ya uğraşmalı ya da bir spor dalını sevmeli. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Bunu planlıyoruz. Sporun hem zihinsel hem de ruhsal anlamda çok büyük bir katkısı var. Valilik, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak sporu destekleyeceğiz. Aynı zamanda spor alt yapısına çok büyük katkı sağlamayı planlıyoruz. Gençlik merkezlerinden yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarından voleybol, basketbol sahalarına kadar birçok alanda spor altyapısını güçlendireceğiz" diye konuştu.

Balcı, daha sonra dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.