Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü yarışması; dereceye girenlere ödülleri verildi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Van Gölü kıyılarında yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü yarışmalarının 3'üncü etabında en iyi iniş yaparak dereceye giren sporculara ödülllerini Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı verdi. Yarışmanın tek kadın sporcusu Kübra Cengiz (18) tüm katagorilerde en yüksek puanla 4 kupa kazandı.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu. Turkuaz mavisi renkli suyuyla yaklaşık 1700 rakımdaki Van Gölü kıyıları, bu yıl ilk kez Türkiye Yamaç Paraşütü yarışmalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen paraşütçüler merkez Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs Mahallesi'ndeki Take Off Alanı'nda Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaparak en iyi inişi yapmak için mücadele etti. Bugün de devam eden şampiyonanın ikinci gününde sporcular altışar sorti uçuş yapıp, en yüksek puanı almaya çalıştı. Alınan puanlar sonucunda genel klasmanda Kübra Cengiz birinci, Adil Gür ikinci, Erhan Yılmaz üçüncü oldu. Gençler klasmanında da Kübra Cengiz birinci, Erhan Yılmaz ikinci, Faruk Karateke üçüncü oldu. Kulüpler klasmanında Üzümlü Spor birinci, Nilüfer Belediye Spor ikinci, Trabzon Akyazı Spor üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular, kupalarını Vali Ozan Balcı'nın elinden aldı.

'VAN UĞURLU GELDİ'

Şampiyonanın tek kadın sporcusu Kübra Cengiz(18), tüm kategoriler de en yüksek puanı kazanarak 4 kupa birden alıp, rakiplerine büyük fark attı. Van´ın kendisine uğurlu geldiğini belirten Cengiz, tüm kategorilerde birinci olmanın mutluluğunu yaşadığı belirterek, "3 yıldır yamaç paraşütüyle ilgileniyorum. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmanın Van'da düzenlenmesi çok iyi oldu. Manzaraları çok güzeldi. Çok eğlenceli vakit geçirdik." dedi.

Vali Balcı ise, spora ve sporculara çok önem verdiklerini söyledi. Yarışmanın Van'ın kültürüne, turizmine ve sportif faaliyetlere katkı sunduğunu belirten Vali Balcı, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun değişik yörelerinden buraya gelenler hoşça vakit geçirdiler. Sporu önemsiyorum. Spora küçükken başlamak lazım. Bunu Van'da gerçekleştireceğiz. Her çocuk bir spor dalıyla ya uğraşmalı ya da bir spor dalını sevmeli. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Bunu planlıyoruz. Sporun hem zihinsel hem de ruhsal anlamda çok büyük bir katkısı var. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak sporu destekleyeceğiz. Aynı zamanda spor alt yapısına çok büyük katkı sağlamayı planlıyoruz. Gençlik merkezlerinden yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarından voleybol, basketbol sahalarına kadar birçok alanda spor altyapısını güçlendireceğiz."

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da katıldı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-29 17:26:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.