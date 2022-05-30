Vali Balcı, İran’ın sıfır noktasında hayvanlarını otlatan çoban ve peynir otu toplayan vatandaşları ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İran sınırının sıfır noktasında hayvanlarını otlatan çoban ile peynir için ot toplayan vatandaşları ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde kente atanan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, zaman buldukça esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiriyor. Her gittiği programlarda vatandaşları ziyaret edip sorun ve sıkıntıları dinleyen Vali Balcı, vatandaşlardan olumlu tepki alıyor. Son olarak Türkiyeİran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla sınır hattına duvar örme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Balcı, Çaldıran’a dönüş sırasında ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi’nin yaylalarında koyun otlatan çobanı görünce aracını durdurup yanına gitti. Bir süre çobanla sohbet eden Vali Balcı, "Hayvancılığı destekleyecek ve geliştireceğiz. İnşallah Van’ımızın bütün yaylalarını küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarla dolduracağız" dedi.

Dönüş yolunda bu kez tadıyla ünlü Van’ın otlu peynirinde kullanılan ’sirmo’ otunu toplayan vatandaşları gördü. Aracını ana yoldan çevirip peynir otu toplayan vatandaşların yanına giden Vali Balcı, vatandaşlar ile yakından ilgilenip bir süre sohbet etti. Aileleri ile peynir otu toplamaya gelen çocuklarla da ilgilenen Vali Bilmez, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker’e çocuklara kitap seti vermesi için talimat verdi. Vali Balcı, vatandaşlar ile sohbet ettikten sonra yayladan ayrıldı.

Vali Balcı’ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6’ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

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