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Aşiret düğününde damada 4,1 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı

İHA

Aşiret düğününde damada 4,1 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı

Van'da Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu Ceyhun Aslan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 4 milyon 123 bin TL, geline ise 3 kilo altın takıldı.
Van’da son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Rasim Aslan’ın yeğeni Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Tuşba ilçesi 15 Temmuz Parkı’ndaki düğün salonunda yapılan kır düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.
Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Mehmet Aslan, “Oğlum düğününe gerek yurt içinden gerekse yurt dışından değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Damadın amcası Kanaat Önderleri Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ise düğüne Türkiye’nin birçok ilinden misafirlerin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 56 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Biz federasyon olarak bu kültüre çok önem gösteriyoruz. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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