Van’da terör operasyonu: 29 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 29 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “2329 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 12, PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 15 ve ‘Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet’ soruşturmalarında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 29 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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