İnci kefali aşkıyla yazdığı kitapları Vanlı çocuklarla buluşturdu

– NTV Ana Haber sunucusu Seda Öğretir, Van Gölü’nde yaşayan ve yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç eden inci kefali balığının azmi ve mücadelesine hayran kaldığı için 2019 yılında kaleme aldığı ‘Uçan Balık Kefi’ ve ‘Kefi’nin Maceraları’ adlı kitaplarını Vanlı çocuklarla buluşturdu.

ATV Ana Haber sunucusu olan eşi Cem Öğretir ve kızı Ada ile birlikte Van’a gelen başarılı haber sunucusu Seda Öğretir, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile birlikte Edremit ilçesinde Köprüler İlköğretim Okulunda çocuklara yazdığı kitapları dağıttı. Mutluluğu gözlerinden okunan Öğretir, minik öğrencilerden hikayenin kahramanı ‘Kefi’ gibi azimli ve mücadeleci olmalarını istedi. ziyaretiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Seda Öğretir, sürekli haberini yayınladığı inci kefalinin azmi ve mücadelesine hayran kaldığını ifade ederek, “İnci kefalini tanıdıktan sonra hikayesini yazdım. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kitaba çok ilgi gösterdi. Şu anda da Edremit ilçesinde Köprüler İlköğretim Okulundayız. Yazdığım inci kefalinin hikayesi, mümkün olduğu kadar çok çocukla buluşsun istiyorum” dedi.



"Yazmaya devam edeceğim"

Edremit ilçesinde 20 bin adet kitap dağıttıklarını belirten Öğretir, “Devamı da gelecek. İnşallah inci kefalinden ilham alıp yazmaya devam edeceğim. Çocuklar benimle ilgili, okudukları kitapla ilgili düşüncelerini paylaşmaya devam edecek. İnci kefali bana nasıl ilham veriyorsa çocuklar da bana aynı onlar gibi ilham veriyor. Ben bu duygularla bizleri yalnız bırakmayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise inci kefali göçünün anlatıldığı kitabı görünce Seda Öğretir ile diyaloga geçtiklerini vurgulayarak, “Edremit ve bölgedeki tüm çocuklar okusun diye çoğalttık. Hakikaten azmi ve mücadeleyi konu edinen inci kefalinin göçünü anlatırken, bir taraftan da doğayı, çevreyi, Van’ı, Van Gölü’nü anlatan bu güzel kitabı tüm çocuklarımıza dağıtmak istedik. İnşallah çocuklarımız bu kitabı okuyarak hem Van Gölü’nü hem inci kefalini ve ‘Kefi’nin hayat mücadelesini tanımış olacak. Azmi ve mücadeleyi de bu vesileyle öğrenmiş olacak. Ben emeği geçen kitabın yazarı Seda Öğretir başta olmak üzere projeyi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocuklar ise kendilerini ziyaret eden ve inci kefali ile ilgili yazdığı kitapları dağıtan Seda Öğretir ve Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür etti.

