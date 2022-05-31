'Feqîyê Teyran ve Mirası' sempozyumu Bahçesaray gezisiyle son buldu

Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ‘3. Uluslararası Feqîyê Teyran ve Mirası’ konulu sempozyum, Bahçesaray’da yapılan toplantı ve geziyle tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve YYÜ’nün ortaklaşa düzenlediği sempozyuma Türkiye, İran ve Irak’taki birçok üniversiteden 60 akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla start aldı. YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda başlayan ve 3 gün süren sempozyumun son toplantısı ise Bahçesaray ilçesinde yapıldı.

Bahçesaray oturumunun açılış konuşmasını yapan Yazar M. Halit Yalçın, “Feqîyê Teyran Klasik Kürt Edebiyatı'nın en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Feqîyê Teyran’ın yazıları, şiirleri sade bir dile, engin, edebi anlam ve anlatım üslubuyla yazılmıştır. Aynı zamanda bir İslam alimi olan Feqîyê Teyran, şiirleriyle ve hikayeleriyle manevi dünyamızı aydınlatmış, iç dünyamıza yön vermiş, hatta benliğimizi dahi şekillendirmiş bir şahsiyettir. Bugün sempozyumun son gününde Feqîyê Teyran’ın yaşamış olduğu Bahçesaray ilçesinde olmak bizleri heyecanlandırıyor. Yine onun hatırasını yaşatmak ise bizleri mutlu edip onurlandırıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise konuşmasında Feqîyê Teyran'ın ömrünü ilimle geçiren önemli bir şahsiyet olduğunu belirterek, bu tür sempozyumların bölgemiz için çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçen Van Büyükşehir Belediyesi ve YYÜ’ye teşekkür etti.

Yapılan toplantının ardından davetliler ilçede bulunan Feqîyê Teyran türbesini ve yaşadığı evi ziyaret etti. Türbeyi ziyaret edenler mezarı başında Feqîyê Teyran için dua edip çiçek bıraktı.

Duhok Üniversitesinden gelen yazar Musediq Tivi de, “Feqîyê Teyran sempozyumu için Van iline geldik. 3 gündür devam eden sempozyum çok verimli geçti. Van Büyükşehir Belediyesi sempozyumu çok iyi bir şekilde organize etmiş. Sempozyum bünyesinde Feqîyê Teyran türbesini evini ve medresesini ziyaret ettik. Böyle sempozyumların sık sık yapılması lazım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Bahçesaray Belediyesi Başkanı Meki Arvas, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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