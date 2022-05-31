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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da haziran dolu dolu geçecek

İHA

Van’da haziran dolu dolu geçecek

Van Büyükşehir Belediyesi, haziran ayında 2 festival ve birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerini Vanlılar ile buluşturacak.
Van Büyükşehir Belediyesi, hazırlamış olduğu kültür sanat takvimiyle her ay birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Oluşturulan kültür sanat takvimiyle yine haziran ayında; festivaller, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, sergiler, doğa yürüyüşleri ve kadın programları düzenlenecek.

2 festival yapılacak
Kentin gastronomisi, yemek ve mutfak kültürünü canlandırmak amacıyla Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 Haziran tarihleri arasında 1. Gastronomi Festivali düzenlenecek. İpekyolu ilçesi Van Müzesi alanında yapılacak festivale 5 ülke ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 70 aşçı katılacak. 3 gün sürecek festivalde Türk mutfağında Van yemekleri tanıtılarak, yemek yapma yarışmaları düzenlenecek.
Yine dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yolculuğu için 35 Haziran tarihlerinde Erciş Balık Göçü Festivali yapılacak. Festival bünyesinde 4 Haziran günü Erciş’te Mümin Sarıkaya konser verecek.

Van’da ilk kez maraton düzenleniyor
Van Büyükşehir Belediyesi, 1. Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’nu düzenliyor. Kent tanıtımına büyük katkı sağlayacak 1. Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 12 Haziran’da yapılacak. Yarışmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 2 bin kişi katılacak.
Programların tamamında şehir merkezinden ücretsiz servis imkânı sağlanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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