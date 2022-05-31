Van Büyükşehir Belediyesinin tarımsal faaliyetleri çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetleriyle Ercişli çiftçinin yüzünü güldürdü. 26 mahallede çalışmalarını tamamlayan ekipler, 55 kilometre toprak sulama kanalı, 63 kilometre arazi yolu temizleme reglaj çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarımsal verimi artırmak ve çiftçilerin üretimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı tarımsal çalışmalara devam ediyor. 13 ilçede çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olan sulama suyu ve arazilerine ulaşım noktasında çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu çerçevede İşbaşı Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin dekarlık araziyi suya kavuşturan 2 kilometrelik toprak kanal çalışması yaptı. Hasanabdal Mahallesi’nde ise 4 kilometrelik arazi yolunu açma çalışması yapıyor.



“Ekilmedik yer bırakmak istemiyoruz”

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Van Büyükşehir Belediyemizle birlikte bugüne kadar 26 mahallemizin tarımsal işleri tamamlandı. Cumhurbaşkanımızın izinde memleketimizde ekilmedik yer bırakmak istemiyoruz. Hali hazırda 6 mahallemizde çalışmalar devam ediyor. Bu yıl tarımsal anlamda çiftçilerimizin ulaşmayacağı yer bırakmak istemiyoruz. Bu hizmetlerin buraya getirilmesinde başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı Beyefendiye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.



“2 kilometrelik kanal ile 5 bin dekar alan sulanacak”

Sulama kanalının tamamlanması ile birlikte yaklaşık 5 bin dekar alanın suya kavuşacağını belirten İşbaşı Mahallesi Muhtarı Dilaver Kılıç ise su sorununun çözülmesinin ardından çiftçilerin alternatif tarım bitkilerine yöneleceğini söyleyen, “Burada yaklaşık 5 bin dekar arazimizi sulayacağımız 2 kilometrelik kanalımız temizleniyor. Burada ağırlıklı olarak yem bitkileri yetiştiriyoruz. Su sorununun çözülmesi ile birlikte alternatif bitkiler de yetiştirmek istiyoruz. Çalışmalarda emeği geçen valimiz ve tüm ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Suyun müjdesini alan çiftçiler tarlalarını ilaçladı

Su müjdesi aldıktan sonra tarım arazilerinde ilaçlama çalışması yaptıklarını belirten Muhammet Kılıç da, “Van Büyükşehir Belediyesi sulama kanallarımızı açıyor. Bizler de su müjdesi aldıktan sonra yoncalarımızı ilaçlamaya başladık. İnşallah bu yıl bereketli ve güzel bir sezon olur. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

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