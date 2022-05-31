TEGV’den ‘Gönüllü’ festivali

Her yıl yaklaşık 9 bin gönüllüsünün desteği ile çocukları nitelikli eğitim desteği ile buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) ilk ‘Gönüllü Festivali’ Van’ın Muradiye Öğrenim Birimi ev sahipliğinde yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkinliklerini sürdüren Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı, Erciş Adım Adım Öğrenim Birimi, Hakkari Sihirliçan Öğrenim Birimi, İş Bankası Ateşböceği Öğrenim Birimi gönüllülerinin katılımı ile TEGV Muradiye Öğrenim Birimi’nin ev sahipliğinde Muradiye Şelalesi’nde festival düzenlendi. Halayların da çekildiği festivalde gönüllüler doyasıya eğlendi.

Açıklamada bulunan Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde, “Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı olarak 2001 yılından bu yana ilçemizde faaliyet gösteriyoruz. Bu zamana kadar 26 bin çocuk ve 437’nin üzerinde gönüllü ile çalıştık. Bu süreçte yaptığımız bütün faaliyetleri sergiledik. Süreçte gönüllülerimizin desteği çok büyük. Bugünde bölgesel gönüllü festivalinde bir aradaydık. Farklı illerden 200’e yakın gönüllümüz geldi. Onlarla beraber oyun, halay, yarışma gibi birçok etkinlik yaptık. TEGV olarak iyi bir iş çıkardık. Bütün gönüllülerimize teşekkür ederiz” dedi.

Festivale Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Genel Başkanı Oktay Özince, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr Levent Kılınç, Ahmet Uysal, Dr. Barış Koyuncu, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, Eğitim Programları Müdürü Devrim Uygan, Saha Yönetimi Müdürü Bülent Belin, İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.