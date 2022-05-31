Vali Balcı eğitim camiasıyla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Balcı eğitim camiasıyla bir araya geldi

İHA

Vali Balcı eğitim camiasıyla bir araya geldi

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, eğitime büyük önem verdiğini belirterek, eğitim adına ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.
Milli eğitim camiasıyla Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan toplantıda bir araya gelen Vali Dr. Ozan Balcı, birinci önceliğinin eğitim olduğuna dikkat çekti. Eğitimle, ülkenin geleceğinde her alanda hizmet edecek çocukların yetiştirildiğini anlatan Vali Dr. Ozan Balcı, öğretmenlerin de sanatçı olduğunu dile getirdi. Öğretmenleri çok sevdiğini vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, “Benim ve idarecilerin görevi öğretmenlerin yolunu açmak ve işlerini kolaylaştırmak. Öğretmenlerin yolunun açılması ve desteklenmesi halinde çok güzel işler yapacaklardır. Öğretmenlerin işinin kolaylaştırılması Van’ın, Vanlı hemşehrilerimizin, çocuklarımızın işini kolaylaştırmaktır. Öğretmenlerin işinin kolaylaştırılması insana yapılan bir yatırımdır. Bu da çok kıymetlidir. Ana rol, fonksiyon ve felsefe bu. Bu felsefeyle de çalışılmasını istiyorum. Öğretmenlerimizin yüklerini alacağız” ifadelerini kullandı.
Yaz tatili ile ilgili planlamaların yapılmaya başlandığını ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, “Bir numaralı konum her zaman eğitim olur. Eğitim neden önemli? Ülkemizin geleceğini hazırlayacak, ülkemize her alanda hizmet edecek olan Türkiye'nin en değerli varlıkları çocuklar, öğretmenlerimizin elinde. En değerli varlıklarımız, çocuklarımız onların elindeyse, bizim en önemli konumuz da eğitim olmalı. Öğretmenleri bir sanatçı ve en yakın arkadaşlarım olarak görürüm. Fedakarca görev yaptıkları yerlerin imarına, ihyasına, inşasına o insanların, öğrencilerin daha iyi eğitim almasına, ondan sonra onları geleceğe hazırlanmaya, canla başla çalışıyorlar. Öğretmenlerimin hakkı bende çoktur. Onu ifade edeyim. Bazen bir tebessüm ederek moral verir, bazen bir ‘aferin’ diyerek yüreklendirirdi” dedi.
Yaz tatilinde yapılacakları planlamaya başladıklarını vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, “Kütüphanesi olmayan okul kalmasın. Ana sınıfından liseye kadar Türkiye'nin bir numaralı okul kitaplıklarının olduğu il olmalı, okullar tertemiz olmalı, öğretmen odaları güzel olmalı. Devletin, milletin bütün imkanlarını kullanacağız sonuçta. Müzik ve resim odası yapabilirsiniz. Her okulun bir voleybol, basketbol sahası olsun. İlkokul çocukları için geleneksel oyunlar var. Onlar bahçelere çizilsin. Büyük onarım görecek okullar şimdiden hazırlansın. Yani eğitim öğretim yılına hazır olmasını istiyorum. Okullar açıldığı zaman da çocukların sırtı pek, karnı tok olsun. Hazreti Mevlana diyor ya ‘Dışarıda biri üşürse ben ısınamam.’ Yani o çocuklar sizlere emanet, siz de Allah'a emanetsiniz. Spor başta olmak üzere, kültürel, sanatsal faaliyetlerle çocukların hayatlarını doldurun. Siz sadece işi sahiplenin. Kaynağını ben halledeceğim. Devletin ve milletin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini eğitim için kullanacağız. Hızlı çalışmanız lazım. Çocuklara, velilere karşı yapacağımız çok işler var. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata, edebiyata dost bir vali olarak söylüyorum. Çocukların zihinsel, gelişimleri yanında bedensel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak her işe tam destek vermemiz lazım. Hayallerinizi gerçekleştirin” dedi.
Etüt merkezlerini çok önemsediğini dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Etüt merkezlerinde sistemi kurumsal hale getirirsek Van'ın eğitiminde büyük başarı elde ederiz. Hem üniversiteye giriş sınavlarında hem de LGS'ye giriş sınavlarında. Anaokulu problemini tamamen kökten halletmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin örnek illerinden biri olmasını istiyorum. Bizler iyi niyetle çalışalım. Çalışmak bizden muvaffakiyet Allah'tan. Çok hayır duaları alırsınız.”
Konuşmanın ardından Vali Dr. Ozan Balcı, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve yöneticileriyle tek tek tokalaşarak tanıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tek katlı evde 13 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tek katlı evde 13 kaçak göçmen yakalandı
Van’da 12 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 12 düzensiz göçmen yakalandı
İlçe belediye başkanları bir araya geldi
YEREL HABERLER İlçe belediye başkanları bir araya geldi
TEGV’den ‘Gönüllü’ festivali
YEREL HABERLER TEGV’den ‘Gönüllü’ festivali
‘İnci kefali’ konulu fotoğraf yarışmasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER ‘İnci kefali’ konulu fotoğraf yarışmasına yoğun ilgi
Van'da 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Van’da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Çatak’ta ‘Robotik ve Kodlama’ sergisi açıldı
YEREL HABERLER Çatak’ta ‘Robotik ve Kodlama’ sergisi açıldı
İpekyolu’nda ‘Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda ‘Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon ...
Van Büyükşehir Belediyesinin tarımsal faaliyetleri çiftçilerin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin tarımsal faaliyetleri ...
Van'da göçmen kaçaklığına suçüstü: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçaklığına suçüstü: 1 tutuklama
Çaldıran’da 15 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıran’da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Van’da haziran dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Van’da haziran dolu dolu geçecek
Van’da görevli doktor ‘varis teli’ üretti Varis teli üreten doktora, ABD Büyükelçiliği destekli yarışmada birincilik ödülü
YEREL HABERLER Van’da görevli doktor ‘varis teli’ üretti Varis teli ...
'Feqîyê Teyran ve Mirası' sempozyumu Bahçesaray gezisiyle son buldu
YEREL HABERLER 'Feqîyê Teyran ve Mirası' sempozyumu Bahçesaray ...
İnci kefali aşkıyla yazdığı kitapları Vanlı çocuklarla buluşturdu
YEREL HABERLER İnci kefali aşkıyla yazdığı kitapları Vanlı ...
The Conforium Hotel Van CHP’li belediye başkanlarını ağırladı
YEREL HABERLER The Conforium Hotel Van CHP’li belediye başkanlarını ...
İpekyolu Belediyesinden doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden doğa yürüyüşü
Van’da değişik suçlardan 24 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da değişik suçlardan 24 kişi tutuklandı
Van’da terör operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 29 gözaltı
Van’da 42 kilo 201 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 42 kilo 201 gram eroin ele geçirildi
Aşiret düğününde damada 4,1 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
YEREL HABERLER Aşiret düğününde damada 4,1 milyon TL, geline ise ...
Van’da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 97,5 kilogram kaçak trüf mantarı ele geçirildi
Göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.