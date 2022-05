Vali Balcı eğitim camiasıyla bir araya geldi

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, eğitime büyük önem verdiğini belirterek, eğitim adına ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Milli eğitim camiasıyla Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan toplantıda bir araya gelen Vali Dr. Ozan Balcı, birinci önceliğinin eğitim olduğuna dikkat çekti. Eğitimle, ülkenin geleceğinde her alanda hizmet edecek çocukların yetiştirildiğini anlatan Vali Dr. Ozan Balcı, öğretmenlerin de sanatçı olduğunu dile getirdi. Öğretmenleri çok sevdiğini vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, “Benim ve idarecilerin görevi öğretmenlerin yolunu açmak ve işlerini kolaylaştırmak. Öğretmenlerin yolunun açılması ve desteklenmesi halinde çok güzel işler yapacaklardır. Öğretmenlerin işinin kolaylaştırılması Van’ın, Vanlı hemşehrilerimizin, çocuklarımızın işini kolaylaştırmaktır. Öğretmenlerin işinin kolaylaştırılması insana yapılan bir yatırımdır. Bu da çok kıymetlidir. Ana rol, fonksiyon ve felsefe bu. Bu felsefeyle de çalışılmasını istiyorum. Öğretmenlerimizin yüklerini alacağız” ifadelerini kullandı.

Yaz tatili ile ilgili planlamaların yapılmaya başlandığını ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, “Bir numaralı konum her zaman eğitim olur. Eğitim neden önemli? Ülkemizin geleceğini hazırlayacak, ülkemize her alanda hizmet edecek olan Türkiye'nin en değerli varlıkları çocuklar, öğretmenlerimizin elinde. En değerli varlıklarımız, çocuklarımız onların elindeyse, bizim en önemli konumuz da eğitim olmalı. Öğretmenleri bir sanatçı ve en yakın arkadaşlarım olarak görürüm. Fedakarca görev yaptıkları yerlerin imarına, ihyasına, inşasına o insanların, öğrencilerin daha iyi eğitim almasına, ondan sonra onları geleceğe hazırlanmaya, canla başla çalışıyorlar. Öğretmenlerimin hakkı bende çoktur. Onu ifade edeyim. Bazen bir tebessüm ederek moral verir, bazen bir ‘aferin’ diyerek yüreklendirirdi” dedi.

Yaz tatilinde yapılacakları planlamaya başladıklarını vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, “Kütüphanesi olmayan okul kalmasın. Ana sınıfından liseye kadar Türkiye'nin bir numaralı okul kitaplıklarının olduğu il olmalı, okullar tertemiz olmalı, öğretmen odaları güzel olmalı. Devletin, milletin bütün imkanlarını kullanacağız sonuçta. Müzik ve resim odası yapabilirsiniz. Her okulun bir voleybol, basketbol sahası olsun. İlkokul çocukları için geleneksel oyunlar var. Onlar bahçelere çizilsin. Büyük onarım görecek okullar şimdiden hazırlansın. Yani eğitim öğretim yılına hazır olmasını istiyorum. Okullar açıldığı zaman da çocukların sırtı pek, karnı tok olsun. Hazreti Mevlana diyor ya ‘Dışarıda biri üşürse ben ısınamam.’ Yani o çocuklar sizlere emanet, siz de Allah'a emanetsiniz. Spor başta olmak üzere, kültürel, sanatsal faaliyetlerle çocukların hayatlarını doldurun. Siz sadece işi sahiplenin. Kaynağını ben halledeceğim. Devletin ve milletin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini eğitim için kullanacağız. Hızlı çalışmanız lazım. Çocuklara, velilere karşı yapacağımız çok işler var. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata, edebiyata dost bir vali olarak söylüyorum. Çocukların zihinsel, gelişimleri yanında bedensel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak her işe tam destek vermemiz lazım. Hayallerinizi gerçekleştirin” dedi.

Etüt merkezlerini çok önemsediğini dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Etüt merkezlerinde sistemi kurumsal hale getirirsek Van'ın eğitiminde büyük başarı elde ederiz. Hem üniversiteye giriş sınavlarında hem de LGS'ye giriş sınavlarında. Anaokulu problemini tamamen kökten halletmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin örnek illerinden biri olmasını istiyorum. Bizler iyi niyetle çalışalım. Çalışmak bizden muvaffakiyet Allah'tan. Çok hayır duaları alırsınız.”

Konuşmanın ardından Vali Dr. Ozan Balcı, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve yöneticileriyle tek tek tokalaşarak tanıştı.

