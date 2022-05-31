Başkan Vekili Aydın mahalle toplantılarına devam ediyor

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve isteklerini dinlemek için mahalle toplantılarını sürdürüyor.

Başkan Vekili Aydın, daha önce kırsal mahallelerde yapılan mahalle toplantılarına bu hafta merkez mahallelerden Serhat Mahallesi ile devam etti. Serhat Mahallesi Muhtarı İdris Aydın ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Vekili Aydın; başkan yardımcıları, alt yapı kuruluş temsilcileri ve birim müdürleri ile talepleri yerinde dinledi. Aydın, dile getirilen talepleri mahalleyi dolaşarak ihtiyaçları yerinde tespit edip gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ilgili birim müdürlerine sorunların giderilmesi konusunda talimat verdi.

Tüm mahallelerde halk toplantılarının mutat şekilde devam edeceğini ve hiçbir ihtiyacın gözden kaçmaması ve tüm taleplerin doğru değerlendirilerek eksiksiz karşılanması amacıyla bu toplantılara başlandığını belirten Aydın, “İhtiyaçları, sıkıntıları yerinde inceleyerek dinledik. Hem mahalle sakinlerimizden ve muhtarımızdan hem de müdürlerimizden bilgi alıp gözlemleme fırsatı bulduk. Toplantıda dile getirilen görüş ve öneriler için mahallelimize çok teşekkür ediyorum. Talepler programa alındı, en kısa zamanda sonuçlanacak” dedi.

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