‘Spor Van’ projesiyle yatırımlar hız kazanacak

– Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.

İl Müdürü Arif Özsoy ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Vali Dr. Ozan Balcı, personelle tanışıp hal hatır sordu. Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra toplantı salonunda ildeki spor faaliyetleri, tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında İl Müdürü Arif Özsoy’dan slaytlar eşliğinde bilgi aldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünü birlikte yaz spor okullarını organize ederek dolu dolu geçmesi için planlamalar yapması talimatını veren Vali Balcı, amaçlarının Van’da spor altyapısını geliştirmek olduğunu vurguladı.



“Spor Van projemizin tohumlarını atıyoruz”

Her çocuğun, her gencin bir spor dalı ile uğraşmasını, bir spor dalını sevmesini ya da izlemesini istediğini anlatan Vali Dr. Ozan Balcı, “Bunun için bir taraftan spor yatırımlarını hızlandıracağız, alt yapıyı güçlendireceğiz, bir taraftan da spor anlamında dokunmadığımız çocuk, genç, kadın kalmayacak. Özellikle engellilere özel destek vereceğiz. Spor Van projemizle ileride sporda büyük gelişme olacak. Bu gelişimi sağlamak için tohumlarını atacağız inşallah. Attığımız bu tohumlardan gelecekte çok büyük sporcular yetişecek” dedi.



“Başarının anahtarı sporu yaşam haline getirmektir”

Spora ve sporculara önem verdiğini vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, şöyle konuştu:

“Sporcuları severim, spora gönül verenleri desteklerim. Beden eğitimi öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, spor adamlarımız bizim için değerli ve kıymetlidir. Her zaman yanlarında olmaktan, destek vermekten, önlerindeki engelleri kaldırmaktan, onları yüreklendirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Çocukları ve gençleri çok seviyorum. Onların akademik başarılarının yanında zihinsel, fiziksel ve ruhsal anlamdaki gelişmelerini çok önemsiyorum. Çünkü başarının anahtarı sporu bir yaşam haline getirmektir."

Tuşba gençlik merkezindeki atölyeleri de gezen Vali Dr. Ozan Balcı, ebru yaparak müzik kulübü kursiyerlerinden şarkı dinledi. Çocukların spora yönlendirme yetenek taramasını da izleyen Vali Dr. Ozan Balcı, antrenman yapan minik futbolculardan topu alarak kaleye şut çekti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ziyaretinde Vali Dr. Ozan Balcı’ya Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu eşlik etti.

