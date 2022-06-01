Vali Balcı: “Van'da bütün gönüllere dokunulacak”

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.

İl Müdürü Tarık Kuşman, müdür yardımcıları ve personel tarafından karşılanan Vali Dr. Ozan Balcı, Alipaşa Toplantı Salonunda Müdür Kuşman’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, Sosyal Hizmet Kampüsü'nün kurulması için alt yapı çalışması yapılamasını isteyerek Van Hızır Destek Projesi'nin hayata geçirilmesi talimatını verdi. Vali Dr. Ozan Balcı, "Kendi anne babamız ve akrabalarımız zor durumda olduğunda nasıl yardımcı oluyorsak, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza da aynı şekilde yardımcı olacak ve bütün haneleri ziyaret edeceğiz. Bütün gönüllere dokunacağız. Hayır dualarını alacağız. Şehit ailelerimiz, engelli ve yoksul vatandaşlarımız ile yakından ilgilenerek problemlerini ivedilikle çözeceğiz" dedi.

Ziyarette Vali Dr. Ozan Balcı’ya Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu eşlik etti.

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