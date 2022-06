Vali Ozan Balcı mahalle muhtarlarıyla buluştu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı; İpekyolu, Tuşba ve Edremit mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinin konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Muhtarlarımızı önemsiyorum, değerli görüyorum ve her zaman yanlarındayım. Muhtarlarımızla el ele vererek vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve esenliği için yılmadan, yorulmadan el birliğiyle çalışacağız" dedi.

Muhtarların görev yaptıkları yerlerde devletin gören gözü, duyan kulağı olduğunu ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Muhtarlarımız, kamu hizmetlerinin en küçük birimlere ulaştırılmasında devlet ile millet arasında köprü olan, vatandaşlarımızın problemlerini en güzel şekilde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ileten çalışma arkadaşlarımızdır. Bu yüzden de muhtarlarımızı bizler ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak onların dertleriyle dertlenmek, çözüm bulmaya çalışmak bizim asli görevimizdir, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler, Van gibi tarihi, doğası, kültür ve kadim bir geçmişe sahip olan, Türkiye’mizin çok güzel bir coğrafyasında görev yapmaktan, Vanlı hemşehrilerimize hizmet etmekten, onların huzuruna, refahına, zenginliğine, esenliğine sizlerle birlikte katkı sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.



“Aşkla, şevkle, canla başla vatandaşlarımızın dertlerini dert edinerek çalışacağız”

Bu coğrafyayı iyi tanıdığını ve daha önce birçok il ve ilçede görev yaptığını anlatan Vali Dr. Ozan Balcı, “Buradaki insanları tanıyoruz. Sorunlarını ve sıkıntılarını biliyoruz. Ama daha fazla öğreneceğiz. Bizim derdiğimiz, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, bunu hep birlikte yapacağız. Siz muhtarlarıma da önemli görevler düşüyor. Bir köprü olmanızı istiyoruz. İnsanların dertleriyle dertlenin. Devletimizin bütün imkan kabiliyetini vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kullanacağız. ‘Bana ne’ diye bir şey yok. ‘Beni ilgilendirmez’ diye bir şey yok. Bezginlik yok. Korkmak yok. Yorgunluk yok. Bizim derdimiz memleket, millet. Aşkla, şevkle, canla başla vatandaşlarımızın dertlerini dert edinerek çok çalışacağız. Şehrimiz gelişmesine katkı sağlarsak bundan mutluluk duyarız. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz. Çözülebilecek her konuyu çözeceğiz. Herkesin derdiyle dertleneceğiz, kadınıyla, erkeğiyle, fakiriyle fukarasıyla, eğitimden sağlığa, sosyal politikasından sporuna, kültür turizminden ulaşıma, tarımından kırsal yapısına kadar her konu bizleri ilgilendirir. Her konuda vatandaşlarımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.



“Vanlı hemşehrilerimizin dertlerini dert edinerek sorunlarını çözmeye çalışacağız”

Sık sık muhtarlarla bir araya geleceklerini belirten Dr. Ozan Balcı, tüm alanlarda Vanlıların hizmetinde olacaklarının altını çizerek, konuşmasını söyle sürdürdü:

“Elbette bizler bütün problemleri çözemeyiz. Ama çözmeye adayız. Bir yerde bir başarısızlık varsa bizim başarısızlığımızdır. Bir başarı da varsa o da hepimizin başarısıdır. Yılmadan, yorulmadan, aşkla şevkle, canla başla memleketimizin ve Vanlı hemşehrilerimizin dertlerini dert edinerek inşallah sorunlarını çözmek için daha çok gayret sarf edeceğiz, daha çok enerji harcayacağız. Mahalledeki tüm hemşehrilerimize de özel selamlarımı saygılarımı iletin. Özellikle kimsesiz, fakir fukara, gariban gureba yani Allah’tan gayri bakacak kimsesi olmayanlara sahip çıkın. Zaten Vanlı hemşehrilerimizin dayanışması yüksektir. Ama nerede devlet, millet denildiğinde işte devlet, işte millet diyorsunuz ve her zaman hazır oluyorsunuz. Çünkü oralarda sizler bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızsınız, bu konuda da duyarlı olmanızı istiyoruz.”



Vali Balcı’dan ‘Sosyal Destek Hızır Van’ projesi müjdesi

Van’da ‘Sosyal Destek Hızır Van’ projesi başlatacaklarının da müjdesini veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “Sahada bizim ekiplerimiz olacak. Aile müdürlüğünden, vakıflardan, belediyelerden harmanlayacağımız 3’er kişilik 5060 ekip olur, tüm şehirde dolaşacaklar. Toplumun gariban kesiminin dertlerini dinleyecekler. Kazan kaynıyor mu, soba yanıyor mu? Kamu hizmetleri ulaşıyor mu? Bunlarla ilgili çalışacaklar. Çünkü bunların mesuliyeti bize aittir. Sizlere aittir. Bu konuda da vatandaşlarımıza en yakın olan ve vatandaşlarımızı birebir tanıyan muhtarlarımızdır. Bizler her zaman yanınızdayız. Destekçiniziz. Çünkü sizlerin yanında olmak Van’ımızın yanında olmak, ihtiyaç sahiplerinin, milletimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin, annelerimizin ve ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmak demektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlarla tek tek tanışan Vali Dr. Ozan Balcı, muhtarların taleplerini dinleyerek, çözüm noktasında talimatlar verdi.

