Otomobil kontrolden çıktı: 3 yaralı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, DoğubayazıtÇaldıran kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DAF 554 plakalı Fiat Egea marka otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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