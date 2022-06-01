SGK Müdürü Göksoy’dan Kaymakam Türker’e teşekkür ziyareti

Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, kendilerine yer tahsisinden dolayı Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Daha önce belediye binasında yer alan Çaldıran Sosyal Güvenlik Merkezi’nin (SGM) bundan sonra ilçe Kaymakamlığı binasına taşındığını belirten SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, “Çaldıran Sosyal Güvenlik Merkezi, 2018 yılından itibaren Çaldıran Belediye Başkanlığı binasında hizmet veriyordu. Ancak 20 Mayıs 2022’den itibaren Çaldıran Kaymakamlığında hizmet vermeye başlamıştır. Bizlerde bu çerçevede Çaldıran Kaymakamlığını ziyaret etmiş, kaymakamlık binasında yer tahsis etmelerinden dolayı Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker’e teşekkür ediyorum. Çaldıran SGM bundan sonra Genel Sağlık Sigortası servisi işlemleri ile halkla ilişkiler servisi işlemlerine, kaymakamlık binasında devam edecektir. Ben hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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