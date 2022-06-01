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Van'da gastronomi festivali başladı

DHA

Van'da gastronomi festivali başladı


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve kentin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı '1'inci Van Gastronomi Festivali' başladı. Açılışta konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Van tarihiyle, doğasıyla, kültürü ve yemekleriyle gezilmesi ve görülmesi gereken bir kent" dedi.
Van'ın gastronomisi, yemek ve mutfak kültürünü canlandırmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği iş birliğiyle 3 gün sürecek  '1'inci Gastronomi Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı. İpekyolu İlçesi Van Müzesi alanındaki açılışa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Balcı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Fatih Çelikel Kültür, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve kurum amirleri katıldı. 
Açılışta konuşan Vali Balcı, şunları kaydetti:
"Van geçmişiyle çok kıymetli bir şehir. Bugün festivalimize Kırgızistan´dan Azerbaycan´dan İran'dan Tunus´tan Yunanistan´dan aşçılar var. Yine Türkiye'nin önemli aşçıları, yazarlar burada. Bizler bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz ve  tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Bu festivale katılanların da güzel vakit geçireceğine güzel yemekler tadacaklarına inanıyorum. Festivalimiz 3 gün boyunca devam edecek. Emeği geçen büyükşehir belediyemize, tüm ekip arkadaşlarıma aşçılık derneklerimize bu işe gönül veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum."
Daha sonra alanı gezen Vali Balcı, yöresel Van yemekleri tadıp, vatandaşlara ikram etti.
Festivale katılan Yazar Zeynep Kakınç ise, öncülük yapan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Anadolu'nun hemen hemen tüm şehirlerini dolaştım, gezip gördüm, deneyimledim. Eksik kalan birkaç şehrimden biri de Van´dı. Bu festivalin de yapılması çok önemli. Olması gereken bir şey. Umuyorum giderek gelişip uluslararası arenaya da taşınır. Çünkü Van çok güçlü bir şehir. Buraya ilk kez geldim. Her şeyi tam olarak  öğrenemedim. Fakat keledoşu gördüm, heliseyi tattım. Burada birbirinden güzel yemekleri ve ot çeşitlerini gördüm. Bu büyük bir zenginlik. Anladığım kadarıyla Van'da et ve ot ağırlıkta. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Şehri de dolaşacağım, yaylada çıkacağım. Bu da beni heyecanlandırıyor. Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum" diye konuştu.
5 ülke ve Türkiye´nin çeşitli illerinden 70 aşçının katıldığı 3 gün sürecek festivalde Türk mutfağında Van yemekleri tanıtılarak, yarışmalar düzenlenecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-06-01 17:00:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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