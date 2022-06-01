Van Büyükşehir Belediyesinden kitap okuma şenliği

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Kadınlar Okuyor, Van Güçleniyor’ projesi çerçevesinde kitap okuma şenliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘Kadınlar Okuyor, Van Güçleniyor’ projesi çerçevesinde Edremit ilçesinde bulunan Fidanlık Parkında kitap okuma şenliği düzenledi. Kadınların 15 günde bir toplanarak kitap okuyacakları etkinlikte en fazla kitap okuyanlara ise çeşitli hediyeler verilecek.

Bir toplumun gelişmiş olmasının temel ölçütünü kadınların okuma düzeyi olduğunu söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, “Bugün kadınlarımız ile birlikte kitap okuma etkinliğinde bir araya geldik. Kitap okuma etkinliğimiz 15 günde bir devam edecek” dedi.

Bundan sonra hep beraber kitap okuyacaklarını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ise “Çocuklar ve aileleriyle beraber kitap okuyacaklardır. Bugün burada kitap okuma şenliği düzenliyoruz. Bundan sonra böyle etkinlikleri sıklıkla yapmayı düşünüyoruz. Etkinliğe katılanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

400 katılımcıya kitap dağıtılan etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Edremit İlçe Kütüphanesinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Esiner Çetin ve Doç. Dr. Ali Özvan, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ve çok sayıda aile katıldı.

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