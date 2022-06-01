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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dr. Ozan Balcı, karayolları bölge müdürlüğünden brifing aldı

İHA

Vali Dr. Ozan Balcı, karayolları bölge müdürlüğünden brifing aldı

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yetkililerden brifing aldı.
San Valiler kararnamesiyle Van’a atanan Vali Dr. Ozan Balcı, kurum ziyaretlerine devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı. Personelle tanışarak hal hatır sorduktan sonra 11. Bölge Müdürü Arslan, sunum eşliğinde Vali Dr. Ozan Balcı’ya tamamlanan, yapımı süren ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Vali Dr. Ozan Balcı, Van’da öncelikli yatırımların tamamlanması için yoğun bir çalışma yapılmasını istedi.
Vali Dr. Ozan Balcı, “Van’da karayollarının öncelikli çözmesi gereken konuları var. Van çevre yolu, VanBaşkale Güzeldere tüneli, Edremit çevreyolu, Bahçesaray yolunun iyileştirilmesi ve Başkale karayolunun standartlara kavuşturulması Vanlının çözümü beklediği konulardır. Bu yatırımların kısa vadede tamamlanması için hep birlikte yılmadan, yorulmadan çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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