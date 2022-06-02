Van'da, arazide 357 kilo esrar ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birlikleri ekiplerince arazi arama-tarama faaliyetinde, 357 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince Başkale kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda çuvallar içine gizlenen 357 kilogram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-02 10:23:32



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