Kolları ve bacakları olmayan Nakşin, protez istiyor



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde doğuştan kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim alan ortaokul öğrencisi Nakşin Özdemir (12), en büyük hayalinin okula gitmek ve arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynamak istediğini söyledi. Protez kol ve bacak takılmasını isteyen Özdemir, ancak buna babasının imkanı olmadığını belirtti.

MustafaAyfer Nakşin çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Nakşin Özdemir, doğuştan dirsek aşağısından kolları ve diz altından bacakları olmadan dünyaya geldi. İsmail Hakkı Tunç Ortaokulu öğrencisi olan Nakşin Özdemir, kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim görüyor. Dirsek bölümüne kadar olan kollarıyla kalem tutan Nakşin´in en büyük isteği protez. Arkadaşlarıyla yürüyüp, oyun oynamak istediğini belirten Nakşin, protez takılması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi.

'PROTEZ İÇİN 3 MİLYON TL'YE İHTİYAÇ VAR'

İnşaat işçisi Mustafa Özdemir, imkanının oğluna protez kol ve bacak yaptırmaya yetmediğini belirterek, "Eğer protez takılırsa yürüyebilecek, okuluna gidebilecek. Öğretmeni her gün eve gelerek eğitim veriyor. Protezin maliyeti 3 ile 3,5 milyon TL arasında. Çocuğumu 2 kez Ankara'ya tedaviye götürdüm. Yaklaşık 4 yıl tedavi gördü. Tedavisini yapan doktorlar, çocuğuma protez takılması halinde rahat yürüyebileceğini söylediler. Benim 4 öğrencim var. Çocuğuma protez takılması için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

'YÜRÜYÜP OKULUMA GİTMEK VE OYUN OYNAMAK İSTİYORUM'

Kolları ve bacakları olmadan çok zorlandığını ifade eden Nakşin Özdemir ise, "Okuluma evden devam ediyorum. Ama ben okula gitmek istiyorum. Tedavi görüyorum. Protez takacaklar. Fakat babamın imkanı yok. Derslerim iyi. Tek isteğim, yürüyüp okula gitmek ve arkadaşlarımla oyun oynamak. Okuyup iyi bir insan olmak istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-02 10:25:14



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