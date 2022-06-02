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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dr. Ozan Balcı, “Van tarım ve hayvancılıkta zirveye çıkacak”

İHA

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle tanışıp brifing aldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, “Van tarım ve hayvancılıkta zirveye çıkacak”

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle tanışıp brifing aldı.
Son Valiler kararnamesiyle Van’a atanan Vali Dr. Ozan Balcı, kurum ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl müdürü İbrahim Görentaş ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Vali Dr. Ozan Balcı, personelle tanıştıktan sonra müdür Görentaş’tan sunum eşliğinde bilgi aldı. Vali Dr. Ozan Balcı, brifing sonrası yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık bakımından Van’ın çok güçlü bir potansiyelinin olduğunu söyledi. Her alanda tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yoğun bir çaba göstereceklerini dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı, bunu birlik ve beraberlik içinde yılmadan çalışarak yapacaklarını ifade etti.

“Tarım ve hayvancılığı destekleyeceğiz”
Çiftçilerin çok güçlü bir şekilde destekleneceğini ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, “Tarıma ve tarımcılara çok kıymet veririm. Van tarım ve hayvancılığın üssü gibi. Van’da küçükbaş hayvancılığa büyük destek vereceğiz. Yaylalarımızı koyunlarla dolduracağız. Arıcılığı destekleyerek geliştirip bal üretimini en üst seviyelere çıkaracağız. Uygun olan her alana meyve fidanları dikerek bahçeler kuracağız. Jeotermal tarıma tam destek vereceğiz. Kadın kooperatifleri kuracağız. Kadınlarımızı üretime yönlendireceğiz. Arpa, buğday, yem bitkisi, ceviz, çilek, bakliyat üreticilerine destek vereceğiz. Tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanabilir bütün projelere sonsuz destek vereceğiz. Size hayallerinizi gerçekleştirmeniz için her türlü desteği vereceğim. Sizlere güveniyorum” dedi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretinde Vali Dr. Ozan Balcı’ya Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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