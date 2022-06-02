Van'daki evlat nöbetinde 37'nci hafta



Behçet DALMAZGülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önündeki eylemleri, 37'nci haftada da devam etti. Ailelerin sloganlarının bastırılması için HDP İl Başkanlığı'ndan açılan müzik sesinin yüksek olduğu gerekçesiyle 2 hafta önce 5 bin lira ceza kesilmesinin ardından bu hafta müzik çalınmadı.

Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 37'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Önceki eylemlerde HDP İl Başkanlığı binasından ailelerin sesini bastırmak için yüksek sesle müzik çalınması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2 hafta önce yaptıkları ölçümlerde müzik sesinin yüksek olduğu gerekçesiyle 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin aldığı karar kapsamında HDP İl Başkanlığı'na 5 bin lira ceza kesti. Para cezasının ardından bu hafta ise binadan müzik sesi duyulmadı.

'BENİ YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, 'Ya zafer ya ölüm' diyerek eyleme başladığını belirtip, "13 yaşında elini kolunu bağlayarak, HDP'liler kızımı PKK'ya götürdüler. 11 yıldır gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Nazlı Sancar olarak bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim, geri adım atmayacağım. Bu mücadeleyi sürdüreceğim. İlk başta da dedim; ya zafer ya ölüm. Kızımı HDP'den, PKK'dan alacağım. 1 hafta önce kızımın ölümünü duyurdular. Beni yıldırmaya çalışıyorlar. Kızım ölmemiş. Benim geri adım atmam için çalışıyorlar. Şeyma'mı HDP'den, PKK'dan diri istiyorum. Benim Şeyma'mı geri versinler. Beni yıkamazlar. Diyorlar ki 'Nazlı Sancar geri adım atacak'. Geri adım atmam. Bütün HDP'nin milletvekillerine, eş başkanlarına sesleniyorum; bizim evlatlarımızı getirin. Kendi çocuklarınızı özel okullarda okutuyorsunuz. Bizim gariban çocuklarımızı dağlarda, mağaralarda çatışmaya götürüyorsunuz. Öldürüyorsunuz, öldürtüyorsunuz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU

2022-06-02 14:25:00



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