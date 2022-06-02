Van’da ‘Ailemde Engelli Var’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı bünyesinde ‘Ailemde Engelli Var’ semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı, “Ailemde Engelli Var" konulu semineri ile devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapılan programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve kadınlar katıldı. Bu haftaki programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyolog Ayşenur Bilen, kadınlara engellilere nasıl davranılacağı, engellilere karşı önyargı ve engellerin nasıl ortadan kaldırılacağı konulu seminer verdi.

Seminer karşılıklı görüş alışverişi ve sorucevap bölümüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.