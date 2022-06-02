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Milletvekili Arvas: “Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız”

İHA

Milletvekili Arvas: “Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye’nin kişi başına düşen bin 519 metreküplük su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke olduğunu ifade ederek, “Su kaynaklarını korumalı ve daha verimli kullanmalıyız” dedi.
Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ve AK Parti Erciş Sosyal Politikalar Başkanı Akif Yardımcı ile DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca’yı ziyaret etti. Yapılan görüşmede Van Gölü Havzası’nda bulunan su kaynaklarının korunması ve daha verimli kullanılması, taşkın koruma talepleri ile ek yatırıma teklif projeler istişare edildi. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Milletvekili Arvas, nüfus arttıkça içme suyu kaynaklarının korunması ve bu amaçla sürekli kullanılabilirliğinin sağlanmasının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe artan bir öneme sahip olduğunu söyledi. Arvas, “Dünyada kişi başına yılda ortalama bin 800 metreküp suya ihtiyaç vardır. Buna rağmen dünyada genel olarak bin 400 milyon metreküp su bulunmakta, fakat bunun sadece yüzde 1’i temiz ve kullanılabilir özelliğe sahiptir. Bu verilere göre dünyanın kafi ölçüde yağış alamayarak kurak kaldığı bilinen bölgelerde yaklaşık 600 milyondan fazla insan yaşamakta ve yeterli sudan yoksun kalmaktadır. Maalesef Türkiye’de kişi başına düşen bin 519 metreküplük su miktarı ile su sıkıntısı çeken bir ülke konumundadır. Nüfusumuzun artan taleplerine karşılık olarak, ülkemizde kullanılan su kaynakları miktarı sabit kalmakta, bu yüzden de kişi başına düşen su miktarı giderek azalmaktadır. Bölgemiz su kıtlığı çeken bir coğrafyada olmamasına rağmen nüfus artışı ve hızlı kentleşme sonucu su kaynaklarının korunmasında problemler yaşanmıştır” dedi.
Tatlı suyun insan hayatı, sağlık ve üretkenliğin ilk koşulu olduğunu ifade eden Arvas, “Bunun yanında tarım, hayvancılık ve sanayi için de vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Nüfus artışına pareler olarak artan gıda ihtiyacı ile birlikte tarımsal su ihtiyacımızda artmaktadır. Özellikle tarım sektörünün kuraklıktan ve muhtemel bir su sıkıntısından en az düzeyde etkilenmesi için Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti gereği Tarım ve Orman Bakanımız ile DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. DSİ Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve planlanan projeleri DSİ Genel Müdürümüze ileterek, Van’da bulunan su kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması ve rasyonel yönetilmesi talebinde bulunduk. Bölgemizin ekonomik, coğrafi ve iklim şartlarının göz önünde bulundurularak çiftçilerimize düşük maliyetli ve verimli sulama imkânı sağlanmasını, mevcut açık sulama kanallarındaki çatlakların ivedilikle onarılmasını, su dağıtımının kapalı boru iletim sistemi marifetiyle yapılması konusundaki önerilerimizi aktardık. Ekonomik olarak 209 bin 769 hektar sulanabilir alanı olan ilimizde, devletin ve çiftçilerin imkânlarıyla sulanan tarım arazisi 135 bin 787 hektardır. İnşallah devam eden yatırımlar ve başlayacak projeler ile birlikte sulanabilir arazi potansiyelimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. 2022 yılı ek yatırım programına PayMorgedik Barajı ulaşım yolu ve köy rölekasyon yollarının iyileştirilmesi, Muradiye Babacan HİS Göleti, Saray Örenburç Göleti, Tuşba ilçesi sınırlarında yer alan Navun, Yılan, Curna ve Zurna derelerinin ıslahı, Gürpınar Topsakal Mahallesi, Saray Karahisar Mahallesi 1. Kısım ve Özalp Boğazkesen Mahallesi tamamlama taşkın koruma işlerinin öncelikle dahil edilmesini teklif ve talep ettik. İnşallah bu taleplerimizin takipçisi olacağız. Bu vesile ile DSİ Genel Müdürümüze görevinde tekrar başarılar diliyor, yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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