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Türkiye 5'incisi kız futbol takımı Mor Menekşeler'in 2 oyuncusu milli takıma seçildi

DHA

Türkiye 5'incisi kız futbol takımı Mor Menekşeler'in 2 oyuncusu milli takıma seçildi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde 9 yıl önce kurulan Mor Menekşeler kız futbol takımı, geçen ay Manisa'da yapılan 162 okul takımının katıldığı ortaokullar arası yıldız futbol turnuvasında Türkiye 5'incisi oldu. Takımda ikiziyle birlikte top koşturan 8´inci sınıf öğrencisi Fatma Durak (14) ile 6´ncı sınıf öğrencisi Jiyan Şakar (12), milli takıma seçildi. Mor Menekşelerin antrenörü, öğretmen Ali İhsan Özmen, erkek öğrencilerin, `Kızlardan futbolcu olmaz´ sözleri üzerine takımı kurduklarını ve takımın gösterdiği başarıyı artık onların da kabul ettiğini söyledi.
Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu´nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen, 2013 yılında kız futbol takımı kurdu. Özmen, ailelerini ikna ettiği kız öğrencileri futbola kazandırdı. Renkleri mor, beyaz ve kırmızıdan oluştuğu için 'Mor Menekşeler' adını alan takım, kentte düzenlenen okullar arası turnuvada üst üste 8 yıl şampiyon oldu. Mor Menekşeler, 2018 yılında yapılan okullar arası Türkiye şampiyonasında ise ikinci olma başarısı gösterdi. Bu yıl Iğdır ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen yıldız kızlar okullar arası bölge turnuvasında şampiyon olan takım, geçen ay Manisa´da yapılan finalle gitmeye hak kazandı. 162 okul takımının katıldığı Türkiye final müsabakalarında Mor Menekşeler 5'inci oldu. Takımda ikizi Nazdar ile top koşturan Fatma Durak ile Jiyan Şakar, milli takıma seçildi. 
'ERKEKLERE İNAT KURULDU, BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI'
Mor Menekşeler'in antrenörü olan okulun öğretmenlerinden Ali İhsan Özmen, erkeklerin "Kızlardan futbolcu olmaz" sözleri üzerine takımı kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Daha önce erkek takımı çalıştırıyordum. Başarılı bir maçın ardından okulun bahçesinde toplandık ve erkeklerin anlamsız tepkilerinden sonra kadın futbol takımı kurmaya karar verdik. 2013 yılından bu yana mücadele ediyoruz. Sayısız defa bölgede şampiyon olduk. Bu duruma gelene kadar ailelerin ikna etme süreci ve ekonomik sebepler vardı. Büyük emek vererek, buralara kadar geldik. Şu anda da sportif başarıdan dolayı artık biz kız çocukları çağırmıyoruz, aileler kendileri gelip bize teslim ediyor. 124'e yakın lisanslı sporcumuz var. Bu bizim için gurur verici bir şey. Bu yıl takımımız hem küçükler hem yıldızlar dalında büyük bir başarı gösterdi. Ana ligde mücadele eden küçükler kız takımımız, Erzurum'da şampiyon oldu. Yıldızlar müsabakalarında ise başta bölge şampiyonu olduk. Daha sonra da Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye yarı finalinde şampiyon olarak döndük. Manisa'da düzenlenen final müsabakalarında ise Türkiye 5'incisi olduk. Bizi gururlandıran takımımızda top koşturan iki futbolcumuz milli takıma seçildi. Bu başarımızda büyük emekleri geçen ve destekleri esirgemeyen başta sayın valimiz olmak üzere okul müdürümüz Zübeyir Özdemir, okul idaremize, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Hanım´a, Edremit kaymakamımıza iş insanı Erkan İpek'e teşekkür ediyoruz."
'HEDEFİM İYİ BİR FUTBOLCU OLMAK'
Milli takıma seçilen futbolculardan Fatma Durak ise "Futbola ailem izin vermiyordu. Ali İhsan Hocam ailemi ikna ettikten sonra futbola başladım. Takım olarak Van'da çok güzel başarılara imza attık.  Bölge birincisi olduk, sonra Manisa'da yapılan Türkiye şampiyonasında 5'nci olduk. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Hedefim milli takımda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve iyi bir futbolcu olmak. Bunu başaracağıma inanıyorum" dedi. 
Jiyan Şakar da Beden Eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen'in annesini ikna etmesiyle futbola kazandırıldığını anlattı.
'AİLELERİMİZİN İKNA EDİLMESİYLE FUTBOLA BAŞLADIK'
Yıldızlar Kız Futbol takımının kaptanı 8´inci Sınıf öğrencisi Tülin Çetin, "Futbola başlamadan önce ailemiz hiç izin vermezdi. Beden eğitimi öğretmenimizin sayesinde buralara kadar geldik. Sadece benim ailemi değil, diğer kız arkadaşlarımın da ailelerini tek tek ikna edip, bizi futbola kazandırdı. Doğu ve Güneydoğu'da yapılan müsabakalarda şampiyon olduk. Manisa'da yapılan final müsabakalarında takım olarak Türkiye 5'incisi geldik. Haziran´dan ayında yapılan milli takım seçmelerinde ben de seçilmek isterim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-06-03 10:16:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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