Başkan Süer: “Van’ın gerçek balı ilaçtır”

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Tuşba ilçesindeki arıcıları ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Tuşba ilçesine bağlı Alaköy mevkiinde arıcılık yapan Orhan Elesan ve ekibini ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Daha sonra ziyaretiyle ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Süer, arıcılığın zor bir meslek olduğunu ifade etti. Vanlı arıcıların verdiği emeğin karşılığını alamadığının altını çizen Başkan Süer, “Van’ın çok kaliteli ve çok güzel bir balı var ama piyasada bu gerçek balı bulamıyoruz. Verdikleri emeğin karşılığını alamıyorlar bu da dışarıdan gelen arıcıların Van balı diye piyasada sahte balı satmasından kaynaklanıyor. Onlar daha fazla para kaznamak için çok şeker veriyorlar. Onlar Van’ın gerçek balı değil. Van’da bu işi yapan insanlar, fazla bal üretelim diye fazla şeker verme düşüncesinde değiller. Bu noktada vatandaşlar bal alırken gerçekten sorsunlar. Tüketiciler iyi bir şekilde araştırdıktan sonra bal alsınlar” dedi.

Van balının hak ettiği yere gelmesi için çalışma başlattıklarını belirten Başkan Süer, “Van’ın gerçek balı çok kalitelidir, Van balı ilaçtır. Ama markamız olmadığı için insanlarımız bu balı değerinde satamıyorlar. Bal yapan diğer insanlar buna fırsat vermiyorlar. Van’ın ismini kullanarak piyasada ucuz bal satıyorlar. Bizde VANTB olarak hem üniversite hem de bal birlikleri ile beraber bir proje hazırladık ve bunu DAP’a sunduk. Projemiz onaylandı ve ilimizde bal paketleme fabrikası kurduk. Bunun yanında ‘Şehrivan’ ve ‘Balcıvan’ isminde iki marka oluşturduk. Balımızın analizini yaptırıp paketlemeyi yaptıktan sonra piyasaya sunduk. İnşallah artık insanlar Van’ın gerçek balını gerek sofralarda gerekse raflarda bulabileceklerdir”. Van balını iyice alıştırsaın öyle alsınlar” ifadelerini kullandı.

1957 yılından beri dede mesleği olarak arıcılık yaptıklarını vurgulayan Orhan Elesan isimli arıcı ise “8 göbekten bu yana arıcılık yapıyoruz. 1957 yılından beri dede mesleği olarak devam ediyoruz. Geçen sene kurak geçti ve bu senede havalar yeni ısınmaya başladı. Şuanda arıların durumu iyi görünüyor, inşallah bu böyle devam eder. Geçen sene Mersin’e kışlatma için götürdüğümüz arılarımızın çoğu zirai ilaçlarından dolayı öldü. Bir arkadaşımızın 700 kovan arısının hepsi öldü. Bir tanesi bile kalmadı. Bizim de yarı yarıya arılarımız öldü ama biz Allah’ şükür toparladık” dedi.

800 kovan arılarının olduğunu ancak balı hak ettiği değerde satamadıklarını belirten Elesan, “Bal şuanda hak ettiği değerde gitmiyor. Glikoz denilen kimyasal madde var. Devlet bunu yasaklamadıkça; ne bal hak ettiği değerde satılır ne de vatandaşlar kaliteli bir bal yer. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten bir çalışması var. Biz bu çalışmanın bir an evvel yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Ben bu duygularla bizleri ziyaret eden Başkan Süer’e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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