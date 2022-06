İnci kefali festivalinde muhteşem göç izlendi

Van’da düzenlenen 10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali öncesi Erciş Balık Bendi’ne gelen vatandaşlar, muhteşem göç yolcuğunu ilgiyle izledi.

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğu güzel görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Balıkların yumurtalarını sodalı sudan tatlı suya bırakmaları için kullandıkları Deliçay üzerinde bulunan balık bendi olarak bilinen alanda her yıl olduğu gibi bu yılda 3, 4 ve 5 Haziran’da festival düzenleniyor. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ), Doğa Gözcüleri Derneği ile Erciş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen festival öncesi yüzlerce vatandaş balık bendine geldi.



“İnsanlar akın akın inci kefalini görmeye geliyor”

Balık göçünü izleyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 23 yıl önce inci kefalinin yanlış avcılıktan dolayı neslinin tehlikeye girdiğine şahitlik ettiklerini belirtti. Geliştirdikleri alternatif balıkçılık yöntemi çabalarının sonuç verdiğini ifade eden Prof. Dr. Sarı, inci kefalinin boyunun büyüdüğünü ve popülasyonunun artığını söyledi. Prof. Dr. Sarı, “Gelincikler Van Gölü’nün çevresini kırmızıya boyadığında inci kefalleri dereleri dolduruyor. İnci kefali burada bize mesaj veriyor. ‘Vazgeçmeyin. Ben her türlü tehlikeye rağmen her yıl derelere gelmeye devam ediyorum. Siz de tekrar tekrar deneyin’ mesajını veriyor. 10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali bu sene gerçekleştiriliyor. Pandemiden dolayı 2 yıl üst üste yapılamadı. Çok şükür ki bu sene yapılıyor. Bunun sonucunda Van Gölü çevresindeki bütün yerleşim yerlerinde otellerde yer yok. Otel bulmak için iki hafta çaba saffettim. İnsanlar akın akın inci kefalini görmeye geliyor. İnci kefali kaçak avcılıktan sağlanacak olan gelirin 10 katı kadarını eko turizmden getirdi. Bundan büyük bir memnuniyet doyuyoruz” dedi.

Daha önce de inci kefali göçünü keyifle izlediklerini ifade eden vatandaşlar ise bu muhteşem göçü herkesin izlemesi gerektiğini kaydetti.

