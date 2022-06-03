Van'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis



Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, geçen yıl tabancayla 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan sanık Mehmet Hamit Öner, yargılandığı davanın karar duruşmasında 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 17 Nisan'da Gevaş'ta meydana geldi. Mehmet Hamit Öner, aralarında husumet bulunan Mehmet Sait Öner ile Yusuf Öner ve Rahmi Öner'e silahla peş peşe ateş etti. Mehmet Sait Öner ile Yusuf Öner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Rahmi Öner ise ağır yaralandı. Mehmet Hamit Öner ile olay sonrası ona kıyafet temin edip, ofisinde konaklamasını sağlayan E.E. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Mehmet Hamit Öner'e 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 48 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanığa iş yerinde konaklamasını sağlayan ve kıyafet temin eden E.E. hakkında ise 5 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Gevas Gülay KUYUCU

2022-06-03 15:20:05



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