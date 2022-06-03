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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gastronomi Festivali sona erdi

İHA

Van Gastronomi Festivali sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. Gastronomi Festivali yoğun katılımla sona erdi. Festivali 3 günde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret ederken, yaklaşık 10 bin kişiye de yemek ikramı yapıldı.
Kentin gastronomisi, yemek ve mutfak kültürünü canlandırmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ile Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği işbirliğiyle başlayan 1. Gastronomi Festivali, 3 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. İpekyolu ilçesi Van Müzesi alanında yapılan festivale Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Yunanistan, Tunus, Lübnan, İran ve Kırgızistan'dan 70’e yakın aşçı katıldı. Yemek yarışlarının ve söyleşilerin yapıldığı festivalde vatandaşlara da Van ve bölgeye has yemek ikramları yapıldı
Festivale katılan yerli ve yabancı aşçılar, Gürpınar Norduz Yaylası’na giderek koyun sağımını izledi, otlu peynirin üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Festivalin son günü ise aşçılar Akdamar Adası’nı ziyaret etti.
Festivali 3 günde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret ederken, 10 bin kişiye de yemek ikram edildi.
Festivalin çok renkli geçtiğini belirten yazar Sahrap Soysal, "Anadolu'nun hemen hemen tüm şehirlerini dolaştım, gezip gördüm, deneyimledim. Anadolu’nun tüm kentleri gibi Van da çok güzel bir kent. Van’da böyle bir festivalin yapılması çok önemli. Olması gereken bir şey. Umuyorum ki bu festival giderek gelişip uluslararası arenaya da taşınır. Çünkü çok güçlü ve güzel yemekleri olan bir şehir Van. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Emeklerinden dolayı Van Büyükşehir Belediyesini kutluyorum" dedi.
İstinye Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Osmanlı Saray Mutfağı Öğretim Görevlisi Haldun Tüzel ise “Van yemekleri eskiden beri benim konumum dahilinde. Van yemeklerini çok severim ve bilirim. Bu yemekleri de yeniden burada doğal malzemelerle yerinde yapmakta ayrıca bana büyük keyif verdi. Festivale geldiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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