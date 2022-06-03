Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)VAN merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Van kapalı ceza infaz kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan PKK terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Van merkezli Hakkari, Diyarbakır ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-06-03 17:45:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.