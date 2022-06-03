Van’da mezarlıklarda temizlik çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda yabani ot temizliği çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kentteki tüm mezarlıklarda temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarla birlikte kent genelinde bulunan mezarlıklar, yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırılıyor. Ayrıca, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, yerinden sökülen parke taşları, çeşmeler ve banklarda bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yıl boyunca rutin olarak devam edeceği belirtildi.

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