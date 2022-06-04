Van’da LGS'ye girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz ulaşım hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için öğrenci, sınav gözetmeni ve öğrenci velilerine ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci, öğrenci velisi, (2 kişi) öğretmenler ve idari personel için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra olmak üzere ücretsiz ulaşım hizmeti verileceğini belirtti. İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan sınav için sabah saat 07.30 ile öğleden sonra ise 14.30 arasında ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı da, sınava katılacak olan tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

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