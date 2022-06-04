Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

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– Van’da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, VanErciş kara yolu üzerinde meydana geldi. Hayvanlar için kullanılan yalama taşı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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