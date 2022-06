Van Gölü NASA’da birinci oldu, başkan sözünü tuttu

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının birinci olması halinde yaptıracağı ‘piknik’ etkinliği sözünü bir yıl sonra uygun ortamın sağlanmasıyla yerine getirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) geçtiğimiz yıl düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada, Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı en iyi fotoğraf olarak seçilmişti. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün eşsiz bir fotoğrafını çekmişti. ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş o eşişiz fotoğrafı, tüm uzay fotoğraflarını eleyerek birinci olmuştu.

Dünyanın kilitlendiği ve Van Gölü’nün tanıtımı için hayati öneme sahip yarışma için Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Fotoğrafın birinci olması halinde, bize ait mesire alanında piknik yapma sözü veriyoruz” demişti. Salgının etkisini yitirmesinin ardından Başkan Say, verdiği söze karşılık yüzlerce vatandaş, Van Gölü’nün sahillerinde bir araya gelerek dağıtılan ikramlarla piknik yaptı. Sahilde yapılan piknik festivali ise renkli görüntülere sahne oldu.



"Festival havası var"

Açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Gölü’nün NASA yarışmasında birinci olmasıyla birlikte bir piknik sözü verdiklerini anımsattı. Korona virüs yasaklarının bitmesiyle birlikte bu sözü yerine getireceklerini hatırlatan Başkan Say, “Bugün Edremit Piknik Festivali’nin ilkini gerçekleştiriyoruz. Halkımız çağrımıza kulak vererek alanı tıka basa doldurdu. İkramlarımız, etkinliklerimiz ve oyunlarımızla güzel bir festival havası var. İnşallah bundan sonra haziranın ilk haftasında burada ‘Van Gölü Edremit Piknik Festivali’ olarak devam ettireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise piknik festivalin Van Gölü’nün korunması amacıyla güzel bir farkındalık programına dönüştüğünü belirterek, “Dolu dolu bir festival olmuş. Birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Sene sonuna kadar yine Van Gölü’nün korunmasına dair birçok etkinlik düzenlenecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.