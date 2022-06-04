Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesi kırsalında ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Saray ilçesi kırsalında ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-06-04 17:44:14



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