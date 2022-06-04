Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesi kırsalında ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Saray ilçesi kırsalında ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-06-04 17:44:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması yapıldı
Van Gölü NASA’da birinci oldu, başkan sözünü tuttu
YEREL HABERLER Van Gölü NASA’da birinci oldu, başkan sözünü tuttu
Van’da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Van’da '2. Bal Yuvarlama Festivali' renkli ...
Pandemide ara verilen 'İnci Kefali Göçü Festivali' başladı
YEREL HABERLER Pandemide ara verilen 'İnci Kefali Göçü Festivali' ...
Muradiye’de alevli gece Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Muradiye’de alevli gece Çıkan yangında market ...
Genç bisikletlinin tehlikeli yolculuğu Trafiğin yoğun olduğu caddede hafriyat dolu kamyonun kasasına tutunarak yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Genç bisikletlinin tehlikeli yolculuğu Trafiğin yoğun ...
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Van’da LGS'ye girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz ulaşım hizmeti
YEREL HABERLER Van’da LGS'ye girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz ...
Van’da mezarlıklarda temizlik çalışması
YEREL HABERLER Van’da mezarlıklarda temizlik çalışması
Van’da "10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı
YEREL HABERLER Van’da "10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve ...
Van’da 39 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 39 şahıs hakkında işlem yapıldı
Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
Van TSO’nun daveti karşılık buldu
YEREL HABERLER Van TSO’nun daveti karşılık buldu
Terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Terör örgütü mensuplarına finansal destek ...
Van Gastronomi Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Van Gastronomi Festivali sona erdi
Büyükşehir, engelli vatandaşlara sinema keyfi yaşattı
YEREL HABERLER Büyükşehir, engelli vatandaşlara sinema keyfi yaşattı
Başkan Güngöralp: “Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez”
YEREL HABERLER Başkan Güngöralp: “Kimse MHP'nin yükselişini ...
Van'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Van'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 48 ...
Minik öğrencilerden geri dönüşüm defilesi
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden geri dönüşüm defilesi
İnci kefali festivalinde muhteşem göç izlendi
YEREL HABERLER İnci kefali festivalinde muhteşem göç izlendi
Vali Balcı’dan Tümgeneral Kurtoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Vali Balcı’dan Tümgeneral Kurtoğlu’na ziyaret
Van SMMMO’da görev teslimi
YEREL HABERLER Van SMMMO’da görev teslimi
Van’da bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı
YEREL HABERLER Van’da bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.