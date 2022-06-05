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Van'da tarihi kalede 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği

DHA

Van'da tarihi kalede 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, kahvaltı kültürünü tanıtılmasını sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği', kaledeki eski Van evi önünde yoğun bir katılımla yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Dünyada iki tür kahvaltı var. Biri pazar kahvaltısı, diğeri de Van kahvaltısı. Ben bütün yerli ve yabancı insanlarımızı sadece Van kahvaltısı için değil, Van'ın güzelliklerini, zenginliklerini ve o güzellikleri ortaya çıkararak, taşıyan, bugüne getiren Vanlı hemşehrilerimizin misafirperverliklerini görmeye davet ediyorum"dedi.
Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 2 yıl önce 5 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edildi. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen 'karakovan balı', un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan 'murtuğa' ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidi bulunan Van kahvaltısı, kentin önemli kültürel mirası olma özelliği taşıyor. Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde,  5 Haziran 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edilmesinin ardından, bu yıl 3'üncüsü tarihi kaledeki eski Van evi önünde düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu kahvaltıya gelen davetlilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kalvaltı tabaklarından ikram edildi. 
Vali Ozan Balcı, Ticaret  ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel eski Van evi önünde kurulan kahvaltı masasında oturarak, kahvaltıyı tanıttı. 
VAN KAHVALTISI ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL UNSURDUR'
Vali Balcı, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle Van'ın güzel bir il olduğunu belirterek,"Çalışkan ve yüksek soylu insanıyla Van Türkiye'nin incisidir. Burası büyük bir potansiyel ve zenginlik barındırmaktadır. Kahvaltı da bu zenginliğin bir yansımasıdır. Kahvaltı dediğimiz insan aklının, insan emeğinin, insanın hayatı, yaşamı, tasavvur edilişi ve ağırlayışının bir yansımasıdır. Dolayısıyla kahvaltı bir kültürel üründür. Bu anlamda çok önemsiyorum. Van halkının da, Vanlı hemşehrilerimizin de bu yüksek kültürünün bir sonucudur. Niçin? Çünkü kahvaltılarda elde edilen ürünlerde alın teri, emek, yüzlerce yılllık birikim, doğatan, tabiattan elde ettikleri ürünler vardır. Bunu da nasıl verirler. Hayatı, yaşamı, dünyayı algılayışıyla verirler. Bu mükemmel bir anlayıştır. Van kahvaltısı önemli bir kültüren unsurdur. İnsana ve yaşama olan herşeye değer katacağız, değer üretenlere de değerli kılacağız. Bunu da yaparken büyük bir uzlaşmayla, kaynaşmayla yapacağız. Burada taş üstüne taş, tuğla üstüne tuğla koyacağız. Dünyada iki tür kahvaltı var. Biri pazar kahvaltısı, diğeri de Van kahvaltısı. Ben bütün yerli ve yabancı insanlarımızı sadece Van kahvaltısı için değil, Van'ın güzelliklerini, zenginliklerini ve o güzellikleri ortaya çıkarak, taşıyan, bugüne getiren Vanlı hemşehrilerimizin misafirperverliklerini görmeye davet ediyorum. Hatta misafirperververlikleri değil, ağırlamaya davet ediyorum. Buralarda misafirperverlik ile ağırlama kelimesi farklıdır. Misafir etmek biraz daha resmidir. Ama ağırlamak candan, kalpten, yürekten yapılan bir şeyldir. Vanlı hemşehrilerimiz insanları misafir etmez, ağırlarlar"dedi.
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Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise, Van'da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılması sonrası, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğini söyledi. Takva,"Bugün artık dünyaya mal olmuş şehrimizin önemli markalarından birinin ve birlikte sahada kutlanmasına vesile olan bir çalışmanın tarafı durumuna geldik.Bu yüzden tarihi bir gündür. O yüzden 2020-21 yılı içerisinde sosyal medya üzerinden hepinizin samimi, içten destekleriyle başlattığımız 'Dünya Kahvaltı Günü' yılın 365 gününden bir tanesinde şehrimize armağan edilmesine vesile oldu.Bu gerçekten heyecan verici, önemli bir marka çalışması oldu. Bugün de sahada bütik bir ortamda halkımızın katılımıyla, halkımızın sahiplenmesiyle bir başka aşamaya taşındı.Geçen yıl ülkemizin bütün elçiliklerinde, konsolosluklarında Dünya Kahvaltı Günü etkinliğini Türkiye'nin kahvaltı değerini ortaya koyacak şekilde kutlama programına dahil edildi. Bugün de Mumbai'den Paris'e, Berlin'den Doha'ya büyükelçiliklerimiz dünya kahvaltı gününü bulundukları yerlerde kutladılar" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kahvaltı için destek veren özel kurumlara plaket verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-06-05 13:17:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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