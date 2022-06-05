Akademisyenler öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi

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Van’ın Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Fakültesi işbirliğinde, "Akademisyenler; Yönetici ve Öğretmenlerimizle Buluşuyor" programı gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte alanında uzman 13 akademisyen, 15 farklı konuda seminer verdi. 170 okul müdürü ve müdür yardımcısının yanı sıra bin 100 öğretmenin katıldığı seminerlerden toplam bin 270 idareci ve öğretmenin programdan istifade edilmesi sağlandı. Konuşmaların yapıldığı seminerler akademisyenlere plaket sunulması ile sona erdi.

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