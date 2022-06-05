Türk Halk Müziği konserine yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi, destekleriyle Türk Kızılayı Van Şubesi Halk Müziği Korosunun konseri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Konseri Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'da izledi.



Van Büyükşehir Belediyesi kentin kültürsanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlemiş olduğu ücretsiz programlar devam ediyor. Türk Kızılay Van Şubesi Türk Halk Müziği Korosunun düzenlediği 'Bahar Konseri' vatandaşın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Şefliğini İhsan Ekin’in yaptığı Türk Halk Müziği Bahar Konseri'nde birbirinden güzel eserler seslendirildi. Saz ve ses sanatçılarından oluşan grup türkü severlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Konserin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, topluluk adına Kızılay Şube Başkanı Uğur Demiroğlu’na çiçek takdim ederek koroyu kutladı.



Kızılay’ın sadece Türkiye değil tüm dünyada saygın bir kurum olduğunu belirten Vali Dr. Ozan Balcı, “Bu güzel geceyi bize yaşatan Kızılay korusuna çok teşekkür ediyorum. Bu gece çok güzel ezgiler dinledik. Koro şefini ve tüm sanatçıları tebrik ediyorum. Türk Kızılayı Tük milletinin medarı iftiharıdır. Türk Kızılayı sadece Türkiye’de değil tüm dünyada saygın bir kurumdur. Türkiye’nin gururudur. Kendileriyle iftihar ediyorum. Bu koromuzda bu gece bize unutulmaz bir gece yaşattı. Çok güzel türküler dinledik. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Sanata ve sanatçıya desteklerimiz sonsuz olacak. Okullarda korolar kurup sanatsal faaliyetlere önem vereceğiz” dedi.



Evliya Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kızılay Şube Başkanı Uğur Demiroğlu ve vatandaşlar katıldı.

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