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Van Büyükşehir'in alacağı 90 mevsimlik işçinin kurası çekildi

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 90 mevsimlik işçinin kurası noter huzurunda çekildi.

Van Büyükşehir'in alacağı 90 mevsimlik işçinin kurası çekildi

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 90 mevsimlik işçinin kurası noter huzurunda çekildi.
Belediyenin Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi Van 1. Noteri Muhammed Kabukçu tarafından yapıldı. Personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 5 ay 29 gün çalıştırılacak olan 90 işçinin kurası canlı yayında çekildi. Kurayı başvurusu kabul edilen 3 aday ise salondan izledi. Başvurusu kabul edilen toplam 1231 kişi arasında 82 adet erkek ve 8 adet kadın asil ve 82 adet erkek ve 8 adet kadın yedek aday belirlendi. Kura çekiminde konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kuraların tamamen şeffaf bir şekilde ve liyakat esasına göre yapıldığını söyledi. Kuranın Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandığını ifade eden Ali Özvan, “Van Büyükşehir Belediyemizin iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilmek üzere alınacak olan 90 mevsimlik işçimiz için kura çekimi gerçekleştiriyoruz. Valimiz Dr. Ozan Balcı’nın talimatlarıyla kuralarımız belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. 2021 yılından bu yana kentte istihdama ciddi katkı sağlıyoruz. Şu ana kadar 6 dönemde gerek kalıcı gerekse mevsimlik işçi alımına gittik. Bugün de 90 adet işçi alımı kurasını gerçekleştiriyoruz. Bu işçilerimiz, cami bakım ve temizliği, park, bahçeler, mezarlıklar, yollar ve kaldırımlarım temizliği ile sahipsiz hayvanların bakımı ve temizliği gibi işlerde çalıştırılmak üzere 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılacak. İstihdam edilecek 90 personelimizin 82 adedi erkek ve 8 adet kadınlardan oluşuyor. Kurada 82 erkek temizlik işçisi asil ve 82 yedek olacak. Ayrıca 8 adet kadın temizlik personeli asil ve 8 adet yedek olacak şekilde kuralar çekilecek. Kuranın ilimiz, kurumumuz ve ismi çıkacak personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Toplamda bin 800 adet başvuru yapıldığını ve bin 231 adet başvurunun şartları taşıdığının tespit ederek kurada dahil edildiğini ifade eden Özvan, 569 adet başvurunun ise kriterleri taşımadığı gerekçesiyle reddedildiğini aktardı.
Yaklaşık 2 saat süren kura sonucunda isimleri çıkan adaylar, ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi Resmi internet sitesinin duyurular kısmında da yayınlanacak.

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