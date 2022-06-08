Pandemiden sonra Başkale’de ilk bilimsel toplantı gerçekleşti

Van’ın Başkale Kaymakamlığı ve Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile akademisyenlerin katılımıyla pandemiden sonra ilk bilimsel toplantı olma özelliği taşıyan ‘Başkale Herkes İçin Sağlık’ sempozyumu düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden akademisyen, uzman ve araştırmacıları bir araya getiren ‘Başkale Herkes İçin Sağlık Sempozyumu’, Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Başkale Anadolu Lisesi’nde konferans solonun da başladı. 79 Haziran günleri arasındaki sempozyumda 8 davetli konuşmacı ile anneçocuk ilişkisi, halk sağlığı ve sağlık çalışanlarının pandemi sonrası psikolojisi gibi önemli sağlık alanındaki güncel konular masaya yatırıldı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın onursal başkanlığında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Sert, Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özge Öner, Sakarya Üniversitesi Arş Gör. Meryem Pelin’in katılımıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale’de böyle bir sempozyumun olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Kaymakam Solak, “Biz iki yıldan fazla bir sürede pandemi ile mücadele ettik. Dönem dönem krizler yaşadık. Çok şükür bu sıkıntılı süreci atlattık. Sağlık çalışanları ile sürekli bir araya geldik. Filyasyon aşılama gibi birçok konuda pandemi ile mücadelede özverili çalışmalar oldu. İlk defa ilçemizde pandemi sonrası genel bir değerlendirme fırsatı doğdu. Sakarya’dan buraya gelen misafir hocalarımız ve bu sempozyumun olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Toplumun tüm kesimlerine odaklanmaya ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeye devam ettiklerini dile getiren Başkale İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ümit Söylemez, “Amacımız pandemi sonrası vatandaşlarımızdan uzak kaldığımız için onlarla tekrar bir araya gelip konuşmaktı. Aynı zamanda primer sağlık hizmetlerini anlatmaktı. Sakarya’dan akademisyen hocalarımız burada. 2 gün sürecek olan sempozyumun güzel ve faydalı geçeceğine inanıyorum ”dedi.

Anne ve çocuk ilişki arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik konular üzerinde konuştuklarını belirten Psikiyatri ve Psikoterapi alanında uzman Dr. Öğretim Üyesi Özge Öner, Başkale’de olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Öner, “Burası Türkiye’nin en uç köşesi. Bizler bulunduğumuz bölgelerde çok yoğun çalışmalar yapıyoruz ama görüyoruz ki buralara ulaşmak çok zor oluyor. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Buradaki bireylerle annelerle birlikte olmak çok güzel. Sağlık bir çocuk için annenin ne olduğunu biliyoruz. Anneleri bilinçlendirmek ve aynı zamanda anne ve çocuklarla çalışacak sağlık personeline psikososyal anlamda güçlendirmek çok önemli. Bu tür çalışmalar toplumumuza ileri dönemde çok fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Pandemiden sonra ilk bilimsel toplantı niteliğinde olduğu belirten Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Pandemiden sonra yani iki yıl sonra yüz yüze ilk defa yapılan aslında çok özlediğimiz bilimsel bir toplantıdayız. Amacımız hem halka yönelik hem de sağlık çalışanlarını desteklemek ve onlarla birlikte olmak yüz yüze bir etkinlik yapmaktı. Halka yönelik olarak en çok görülen şeker hastalığı yani diyabet, strese neden olabilen kanser ve kanserden korunması ve yine bu bölgede en çok görülen Brusella hastalıklarını ele aldık. Bu hastalıklardan korunmanın yolları ve halkın bilinçlenmesi ve sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi konularını konuştuk” ifadelerini kullandı.

Sempoyum akademisyen ve katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile son buldu.

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