Yaralı halde bulunan Kerkenez’e jandarma sahip çıktı

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Van’ın Muradiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez, jandarma ekipleri tarafından teslim alındı.

Muradiye ilçesinde yaralı halde Kerkenez bulan duyarlı bir vatandaş, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi. Ekipler, mahalleye giderek yaralı Kerkenezi alıp ilçeye dönerken Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen ekipler yaralı Kerkenez alıp tedavisi yapılmak üzere Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

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